رئيس الحكومة: تطوير الإعلام هيخلي المواطن ياخد قراره بدون إملاءات أو ضغوط من حد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بـ«تطوير شامل للإعلام المصري»؛ من أجل زيادة وعي المواطن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء: «من خلال الرأي والرأي الآخر يستطيع المواطن إنه يقيّم بنفسه وياخد قراره بدون إملاءات أو ضغوط من أي حد».

وشدد على أن تطوير الإعلام وبناء الوعي مسألة متدرجة لن تحدث بين يوم وليلة، مؤكدًا ما توليه الدولة من أهمية لهذا الملف.

وأكمل: «كل شوية بنطور أداءنا، ولما نلاقي بعض النقاط السلبية نعترف بها ونحاول نطورها، وهو ما حدث مع أي دولة حققت طفرات كبيرة».

وأشار إلى أهمية أن تتواكب التنمية الاقتصادية مع التنمية البشرية، مؤكدًا أن «المجموعة الوزارية المعنية تعمل على الملف بكل جوانبه».