وزير الدفاع التركي يلتقي وزيري الدفاع والخارجية السوريين

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، وزير الدفاع السوري مُرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، عبر منصة "نكست سوسيال" التركية، أن اللقاء عقد في مقر وزارة الدفاع في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد السوري إلى أنقرة.

وأضاف البيان، أنه خلال اللقاء، تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية في مجالي الدفاع والأمن.

وفي ختام الاجتماع، وقّع الوزير غولر، ونظيره السوري أبو قصرة، مذكرة تفاهم للتدريب والاستشارات المشتركة.