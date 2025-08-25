إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جنوب العريش

أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة حادث انقلاب سيارة أجرة بعد مصنع أسمنت بغداد تجاه لحفن على الطريق الجديد جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء إخطارًا يفيد بإصابة حسن محمد حسن عبدالله 23 سنة، بتشخيص جرح متهتك بالرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض، ومؤمن محمد حسين 35 سنة بتشخيص كدمات متفرقة بالجسم، وخالد محمود إبراهيم 52 سنة بتشخيص اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث.