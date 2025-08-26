ترامب يهدد الصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة 200%

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة 200% إذا امتنعت عن تصدير المغناطيس إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض بواشنطن، الاثنين، أثناء استضافته نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات اقتصادية أفضل بكثير مع الصين من ذي قبل، وأن الصين تتصرف بحكمة، وقد احتكرت فعليا المغناطيس العالمي.

وأضاف: "عليهم تزويدنا بالمغناطيس، وإذا لم يفعلوا، فعلينا فرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة أو ما شابه".

وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لبلاده بينهم الصين.

وعلى إثر ذلك اتخذت الصين إجراءات مماثلة، ما أدى إلى تصعيد تجاري بين البلدين، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 145%، بينما فرضت بكين رسوماً بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وعقب تصاعد التوترات التجارية، اجتمع مسئولون أمريكيون وصينيون في مدينة جنيف السويسرية يومي 10 و11 مايو الفائت لإجراء مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية، واتفقوا على خفضها لمدة 90 يوما.

وفي تلك المحادثات، تم الاتفاق على أن تخفض الولايات المتحدة رسومها المفروضة على البضائع الصينية من 145 إلى 30 بالمئة لمدة 90 يوما اعتبارا من 14 مايو، بينما خفضت الصين الرسوم على البضائع الأمريكية من 125 إلى 10 بالمئة.

واجتمع مسؤولو البلدين مجددا في يونيو الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، وأعلنوا توصلهم إلى اتفاق على "إطار عمل" لتنفيذ اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها سابقا في جنيف.

أما الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد عُقدت في يوليو الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.