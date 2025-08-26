سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يغير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب".

جاء ذلك في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض بواشنطن، الاثنين، أثناء استضافته نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نطلق عليها اسم وزارة الدفاع، لكن ربما سنغير اسمها، أعتقد أننا سنبلغكم بذلك قريبا".

وأردف: "كانت تُسمى وزارة الحرب خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، أعتقد أن هذا هو اسمها، لدي شعور بأننا سنغير اسم هذه الوزارة".

وأشار إلى أنه تحدث مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وأنه قد يعلن قرارا بشأن إعادة تسمية وزارة الدفاع في غضون أسابيع قليلة.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح سابقا بأنه يُفضل استخدام مصطلح "وزارة الحرب" بدلا من وزارة الدفاع.