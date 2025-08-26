ترامب يشيد بعلاقته الجيدة للغاية مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بـ"علاقته الجيدة للغاية" مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقبل استقبال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعرف كيم "أفضل من أي شخص، تقريبا بخلاف شقيقته".

وقال ترامب: "الآن أنا أعرفه جيدا، وتوافقت معه. لا يفترض بي أن أقول إنه يروق لي كثيرا، لأنني إذا فعلت ذلك، ستقتلتني وسائل إعلام الأخبار الكاذبة".

وطلب لي من الرئيس الأمريكي العمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال فترة ولايته الأولى في المنصب، انتهج ترامب سياسة غير تقليدية بشأن كوريا الشمالية والتقى كيم عدة مرات، بهدف تأمين نزع السلاح النووي في بيونج يانج.

وأعلن الآن عن احتمال عقد لقاء آخر مع كيم، دون تقديم تفاصيل محددة.

وقال ترامب: "سنلتقي في مرحلة ما. أنا أتطلع إلى ذلك".