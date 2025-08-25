ترامب: أخطط لزيارة الصين قريبا تلبية لرغبة رئيسها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيسافر إلى الصين خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج يرغب بزيارته واصفاً العلاقات بين البلدين بالمهمة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووصف ترمب العلاقات الثنائية بأنها "علاقة مهمة للغاية"، مضيفاً "سنتفق مع الصين".

ويسعى البلدان إلى إبرام اتفاق تجاري، بعد أن أعلن الجانبان هدنة في تصعيد الرسوم الجمركية وقيود التصدير.

وقال ترمب إنه "يعمل على إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع الصين"، في إشارة إلى فرضه رسوماً جمركية على السلع الصينية.

وفي مايو الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً.

وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستنخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125%.