سوريا: إسرائيل احتلت منطقة حول جبل الشيخ رغم المحادثات الأمنية الجارية معها

ذكرت وزارة الخارجية السورية، اليوم، إن إسرائيل أرسلت 60 جنديا للسيطرة على أراض على الحدود السورية حول جبل الشيخ، موضحة أن العملية تنتهك سيادتها وتشكل تهديدا آخر للأمن الإقليمي.

لم ترد إسرائيل فورًا على اتهام وزارة الخارجية السورية، الذي يأتي في الوقت الذي تُجري فيه الدولتان محادثات بوساطة أمريكية لتخفيف التوترات في جنوب سوريا.

وتأمل دمشق في التوصل إلى اتفاق أمني قد يُمهّد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع.

وبحسب الوزارة، وقع الحادث اليوم قرب تلة استراتيجية تطل على بيت جن، وهي منطقة جنوب سوريا قريبة من الحدود مع لبنان.

وأضافت أن إسرائيل اعتقلت ستة سوريين هناك، وفقًا لسكان المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للأمن والسلم في المنطقة".