ميدو: صبحي أفسد عمل مدرب الزمالك ومشاركته مغامرة

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، أن محمد عواد كان الأحق بحراسة مرمى الفريق خلال مباراة كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك 1-1 مع تشيفز على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وجاء التعادل بخطأ ساذج من محمد صبحي الذي عاد لحراسة مرمى الفريق بعد مشاركة عواد في المباريات الماضية.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية: "بلغة الكرة كان المنطق يؤكد أن عواد الأحق بالمشاركة مع الزمالك في مباراة كايزر تشيفز" .

وتابع: "عواد لعب المباريات الماضية بشكل جيد وكان من المتوقع أن يستمر في المشاركة".

وأضاف ميدو: "مشاركة صبحي بمثابة مقامرة من أحمد عبدالرؤوف المدير الفني، خاصة أن مركز حراسة المرمى لا يعرف تغييرات كبيرة".

وواصل: "لماذا يقوم المدير الفني بقرارات تثير الشكوك، ولماذا يمنح الفرصة للأقاويل حول تدخل المدير الرياضي في عمله، والمعروف أن صبحي علاقته جيدة بالأخير!".

وأضاف أن خطأ صبحي كلف مدربه الكثير، وأضاع العمل الفني الذي قام به، والتحضير الجيد لمباراة تشيفز، وكذلك أهدر نقطتين ثمينتين.