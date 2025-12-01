ستاربكس تعتزم دفع 35 مليون دولار لعاملين بنيويورك لتسوية دعاوى تتهمها بانتهاك قانون العمل

تعتزم سلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس دفع 35 مليون دولار إلى أكثر من 15 ألف عامل في مدينة نيويورك لتسوية دعاوى تتهمها بأنها رفضت منحهم جداول عمل ثابتة وقلصت ساعات عملهم بشكل تعسفي، حسبما قال مسؤولو المدينة اليوم الاثنين.

كما ستدفع الشركة 3.4 مليون دولار في صورة عقوبات مدنية بموجب الاتفاق مع إدارة حماية المستهلك والعمال في المدينة. كما وافقت على الامتثال لقانون "فير ووركويك" (أسبوع العمل العادل) بالمدينة في المستقبل.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن ستاربكس ملتزمة بالعمل بشكل مسؤول وبالامتثال إلى كل القوانين والقواعد المحلية المعمول بها في أي سوق تعمل فيها، لكنها أشارت أيضا إلى تعقيدات قانون المدينة.

وأضافت المتحدثة جاكي أندرسون أن "هذا (القانون) يصعب العمل معه وهذه ليست مشكلة ستاربكس وحدها، حيث أن كل متجر تجزئة تقريبا في المدينة يواجه هذه العقبات".

وتضمن التسوية للموظفين الذين تم تسريحهم خلال إغلاق متاجر الشركة مؤخرا في المدينة الفرصة للعمل مجددا في مواقع أخرى خاصة بالشركة.