مستشار الأمن الكوري الجنوبي: لا ندرس استخدام التدريبات العسكرية المشتركة كورقة ضغط في المحادثات بين الكوريتين

صرح مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي وي سونج لاك، اليوم الأحد، بأن بلاده لا تفكر في تعديل تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في إطار جهودها لاستئناف المحادثات المتعثرة مع كوريا الشمالية.

وأدلى وي سونج لاك، بهذه التصريحات ردا على سؤال حول ما إذا كانت سول قد تعيد النظر في التدريبات الدورية مع واشنطن للمساعدة في إحياء الحوار بين الكوريتين، إذ رفضت بيونج يانج مبادرات سول خلال الأشهر الستة الأولى من تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج منصبه في مطلع يونيو، وفقا لما ذكرته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال وي سونج لاك، خلال مؤتمر صحفي: "إذا أردنا استئناف الحوار، فعلينا دراسة الأوراق التي يُمكننا الاستعانة بها.. وفي حين أن هناك العديد من الخيارات المُمكنة، فإننا لا نفكر بشكل مباشر في استخدام التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كواحدة من هذه الأوراق".

وأقر وي سونج لاك، بأن التقدم في العلاقات بين الكوريتين محدود، متعهدا بمواصلة الجهود لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية واستئناف الحوار مع بيونج يانج.

والشهر الماضي، صرح الرئيس لي جيه ميونج، بأنه على الرغم من أن نظام سلام مستقر لا داعي فيه للتدريبات واسعة النطاق سيكون مرغوبا فيه على المدى الطويل، فإن القرارات المتعلقة بالتدريبات يجب أن تعتمد على تطور الظروف الأمنية.

وأضاف أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن هذه المسألة، واصفا إياها بأنها "القضية الأكثر حساسية" بالنسبة لكوريا الشمالية.

ولطالما استنكرت بيونج يانج التدريبات بين سول وواشنطن ووصفتها بأنها "بروفة للغزو"، بينما يزعم الحليفان أنها ذات طبيعة دفاعية.

وجدد الرئيس لي جيه ميونج، دعوته للحوار بعد أن اقترحت سول إجراء محادثات عسكرية لتوضيح خط ترسيم الحدود العسكرية لمنع الاشتباكات غير المقصودة بالقرب من الحدود لكن بيونج يانج لم ترد بعد.