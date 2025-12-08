وزير الاتصالات الباكستاني: انتقاد القوات المسلحة يقوض الأمن القومي

حذر وزير الاتصالات الاتحادي ورئيس حزب "استحكام باكستان" عبد العليم خان، من أن انتقاد القوات المسلحة الباكستانية يقوض الأمن القومي، وحث الناس على تذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش الباكستاني من أجل سلامة واستقرار البلاد.

وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للعمال اليوم الأحد، قال إن باكستان تقف اليوم كدولة حرة وآمنة فقط بسبب شجاعة ومهنية قواتها المسلحة التي تواصل الدفاع عن البلاد ضد كل تهديد خارجي وداخلي.

وأضاف أن أولئك الذين يشاركون في دعاية مناهضة للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي يفتقرون إلى الوعي بالتضحيات المقدمة من أجل الدفاع الوطني ويجب رفض مثل هذه الأصوات السلبية بقوة على المستوى العام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عنه القول إن ترقية قائد الجيش إلى الرتبة الجديدة ترمز إلى الاعتراف العالمي بالإنجازات الاستثنائية للجيش الباكستاني والامتياز المهني خاصة في وقت تعزز فيه القيادة العسكرية المتحدة القوة الدفاعية الوطنية.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها الهند يوم 10 مايو كانت ضربة مباشرة لسيادة باكستان.

وقال إن القوات المسلحة الباكستانية ردت بشجاعة ودقة غير مسبوقتين، وإرسال رسالة قوية بأن باكستان قادرة تماما على مواجهة أي عدوان.