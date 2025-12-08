رئيس بنين يدين محاولة الانقلاب الفاشلة: المتمردون يفرون

أدان رئيس بنين، باتريس تالون، اليوم الأحد، محاولة انقلاب أحبطها الجيش في البلاد، في أول تصريحات علنية له منذ سماع دوي إطلاق نار متقطع في بعض أنحاء العاصمة الإدارية كوتونو.

وكانت مجموعة من الجنود ظهرت على التلفزيون الرسمي في بنين، في وقت سابق اليوم الأحد، معلنة حل الحكومة في انقلاب واضح، كان سيصبح أحدث انقلاب في غرب أفريقيا.

وأطلقت المجموعة على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس".

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية ألاسان سيدو، في مقطع فيديو على فيسبوك، أنه قد تم "إحباط" محاولة الانقلاب، لكن تالون لم يُدل بأي تعليق.

وقال الرئيس في خطاب متلفز موجه للأمة أنهى فيه صمته: "أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن مواساتي لضحايا هذه المغامرة العبثية، وكذلك لأولئك الذين لا يزالون محتجزين لدى المتمردين الفارين، وأؤكد لهم أننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عودتهم بأمان وسلامة".

ولم يفصح الرئيس عن أي أرقام بشأن عدد الضحايا أو الرهائن.

وقال سيدو: "في صباح اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، أطلق عدد قليل من الجنود تمردا بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها. وأمام هذا الوضع، ظلت القوات المسلحة البنينية وقيادتها، وفية لقسمها، ملتزمة بالجمهورية".

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أنها أمرت بنشر قوة إقليمية تضم عناصر من نيجيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغانا لدعم الجيش البنيني، بهدف "الحفاظ على النظام الدستوري وسلامة أراضي جمهورية بنين".

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة في بنين، باعتقال 13 جنديا شاركوا في الانقلاب في وقت سابق اليوم الأحد.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم القبض على اللفيتنانت كولونيل باسكال تيجري، قائد الانقلاب.



