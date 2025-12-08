ألمانيا: انتشال جثة رجل سقط بسيارته في نهر الراين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقط رجل بسيارته في نهر الراين في دائرة كارلسروه بولاية بادن - فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، الليلة الماضية؛ ما أدى إلى غرقه وسيارته.

وفي اليوم التالي، انتشلت قوات الطوارئ السيارة بعد عملية بحث واسعة بعد الظهر، وفق ما صرح به متحدث باسم الشرطة.

وعثرت قوات الطوارئ على قائد السيارة البالغ من العمر 82 عامًا ميتًا وكان لا يزال جالسًا خلف المقود عند إخراج السيارة من الماء.

وكان شهود عيان اتصلوا بخدمات الطوارئ في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعدما شاهدوا السيارة وهي تتجه عبر منصة عبّارات في مدينة راينشتيتن نحو نهر الراين.

ولم تُحقق جهود الإنقاذ بالاستعانة بروبوتات غطس وغواصين أي نجاح خلال الليل بسبب قوة التيار المائي، بحسب الشرطة.

ومع بزوغ الفجر، استُؤنفت عمليات البحث.

ومن بين الوسائل المستخدمة للعثور على السيارة الغارقة كان قارب مزود بجهاز السونار.

وبعد الظهر، رصد قارب تابع لشرطة حماية المياه المركبة في المياه قرب أحد المطاعم في بلدة "آو آم راين".

ورغم قوة التيار، تم في نهاية المطاف انتشال السيارة بعد نحو ساعة ونقلها إلى اليابسة.

وبحسب الشرطة، فإن الجثة لرجل مسن تم الإبلاغ عن اختفائه أمس بسبب فقدان القدرة على معرفة الطريق.

ولا يشتبه المحققون في وجود أي طرف خارجي متورّط، وما تزال خلفيات الحادث موضوعًا للتحقيقات.