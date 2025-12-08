إيطاليا: سنرسل مساعدات طارئة لأوكرانيا دعما للمدنيين وقطاع الطاقة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن بلادها سترسل مساعدات طارئة إلى أوكرانيا لـ"دعم المدنيين والبنية التحتية للطاقة".

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، الأحد، أجرت ميلوني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل زيارات العمل المقبلة له إلى لندن وبروكسل وروما في إطار عملية السلام.

وأشار إلى أن ميلوني أعربت عن تضامن بلادها مع أوكرانيا في أعقاب سلسلة الهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا مؤخرا.

وجاء في البيان: "أعلنت رئيسة الوزراء ميلوني للرئيس زيلينسكي أنه سيتم إرسال مساعدات طارئة لدعم المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وسيتم تسليم مولدات كهربائية مقدمة من شركات إيطالية إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".

وأكد أن "ميلوني ستدعم عملية التفاوض الجارية من أجل سلام عادل ودائم".

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ولاحقا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.