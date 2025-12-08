ماليزيا: تحذير من استمرار هطول الأمطار في ولايتي جوهر وساراواك

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، تحذيرا من استمرار هطول أمطار على مستوى حالة التأهب في عدة مناطق في ولايتي جوهر وساراواك حتى غد الاثنين.

وقال المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية الماليزية، الدكتور محمد هشام محمد أنيب، في بيان اليوم الأحد، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار في ولاية جوهر، تشمل مناطق سيجامات وكلوانج ومرسينج وكولاي وكوتا تينجي وجوهر باهرو وفقا لما ذكرته صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وفي ولاية ساراواك، تشمل المناطق المتضررة كوتشينج، وسريان، وساماراهان، وسري أمان، وبيتونج، وساريكي (باكان، وساريكي وميرادونج) وسيبو (سيبو وسيلانجاو).

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تشهد عدة مناطق أخرى في الولاية – هي موكاه، وبينتولو وميتري (سوبيس، وبيلورو، وميري ومارودي) — أمطارا مستمرة على مستوى حالة التأهب حتى بعد غد الثلاثاء.