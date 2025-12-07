أكسيوس: اجتماع أمريكي قطري إسرائيلي في نيويورك لأول مرة منذ اتفاق غزة

كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تعقد اليوم الأحد، اجتماعا ثلاثيا سريا في نيويورك، في أول لقاء رفيع المستوى بين الأطراف منذ التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وبحسب الموقع، فإن هذا الاجتماع يأتي في محاولة لإعادة ترميم العلاقات بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في الدوحة.

وأشار الموقع نقلا عن مصادر إلى أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف يستضيف هذا الاجتماع بمشاركة رئيس الموساد دافيد برنياع ومسئول قطري رفيع.

ويأتي هذا اللقاء بينما تستعد إدارة ترامب للإعلان عن انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلة جديدة.

وكانت إسرائيل قد نفذت في 9 سبتمبر الماضي ضربة غير مسبوقة على الدوحة استهدفت قادة حماس، نجا منها كبار قادة الحركة فيما قُتل عنصر أمن قطري. وأدى ذلك إلى توتر حاد، إذ جمدت قطر مؤقتا دورها الوسيط، فيما أدانت الدول العربية العملية ودعت واشنطن للضغط على إسرائيل.

ولاحقا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا خلال اتصال مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بوساطة من الرئيس ترامب، ما سمح للدوحة باستئناف وساطتها، رغم بقاء العلاقات بين الطرفين في حالة فتور.

وبحسب المصادر، دفعت الأزمة واشنطن لاقتراح آلية ثلاثية دورها تحسين التنسيق وتسوية الخلافات وتعزيز الجهود المشتركة في القضايا الأمنية.

ويُعد اجتماع اليوم أول لقاء يُعقد رسميا ضمن هذه الآلية، وسط توقعات بأن يتركز النقاش على سبل تنفيذ اتفاق السلام في غزة، خصوصا ملف نزع سلاح حركة حماس والمسائل الحساسة المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.