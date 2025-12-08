الصادرات الكورية الجنوبية قد تسجل انكماشا هذا العام عند استثناء صادرات أشباه الموصلات

تبين أن صادرات كوريا الجنوبية باستثناء أشباه الموصلات قد تسجل نموا سلبيا هذا العام، رغم أن الصادرات السنوية على وشك أن تتجاوز 700 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق.

وعوضت أشباه الموصلات التي دخلت دورة فائقة، تباطؤ الصناعات الرئيسية مثل الصلب والبتروكيماويات والبطاريات الثانوية التي كانت تعاني من الرسوم الجمركية الأمريكية، ما أدى إلى خلق توهم بقوة الصادرات.

وقالت وزراة التجارة والصناعة والموارد اليوم الأحد إن إجمالي قيمة الصادرات الكورية خلال أول 11 شهرا من هذا العام بلغ 2ر640 مليار دولار بزيادة 9ر2% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل هذا أعلى مستوى له للفترة المذكورة منذ 3 سنوات عند 7ر628 مليار دولار في عام 2022.

وإذا استمر هذا الاتجاه في ديسمبر الجاري، فمن المرجح أن تتجاوز الصادرات 700 مليار دولار لأول مرة هذا العام.

وبلغت القيمة التراكمية لصادرات أشباه الموصلات حتى نوفمبر هذا العام 6ر152 مليار دولار، محطمة الرقم القياسي السنوي السابق الذي بلغ 9ر141 مليار دولار في العام الماضي، مع بقاء شهر واحد حتى نهاية العام، ويرجع هذا الإنجاز إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات على خلفية طفرة الذكاء الاصطناعي.

ولكن وفقا لتفاصيل الصادرات، انخفضت القيمة التراكمية للصادرات باستثناء أشباه الموصلات في أول 11 شهرا من العام الجاري بمقدار 5ر1 % عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 6ر487 مليار دولار.

وسجلت 10 عناصر تصدير رئيسية من بين 15 عنصرا نموا سلبيا، حيث سجل نمو الصادرات في مجالات أشباه الموصلات 8ر19% والسيارات 0ر2% والسفن 6ر28% والمنتجات الصحية الحيوية 7% وأجهزة الكمبيوتر 4ر0% .

وانخفضت صادرات الآلات والمنتجات البترولية ومنتجات البتروكيماويات والصلب وقطع غيار السيارات.

وفي سياق متصل، يحذر البعض من أن دخول أشباه الموصلات في مرحلة تباطؤ سيؤثر بشدة على الاقتصاد بأكمله مع الإشارة إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تركز بشكل مفرط على أشباه الموصلات.

وقال مدير مكتب التجارة والاستثمار بالوزارة كانج كام-تشان إن اعتماد الصادرات الكورية بشكل كبير على أشباه الموصلات حقيقي، ولكن حتى مع استبعاد صادرات أشباه الموصلات، فلم تنخفض الصادرات سوى بنسبة 5ر1 % فقط وهي نتيجة جيدة إلى حد ما.

وأضاف أنه في بداية العام، كانت هناك مخاوف من تراجع صادرات الصلب والسيارات والبتروكيماويات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها صمدت بشكل أفضل من المتوقع، وكانت السفن والتكنولوجيا الحيوية هي الركيزة الأساسية للصادرات هذا العام.ة