قوات الانتقالي باليمن تتسلم حماية منشأة نفطية في شبوة وتدفع بتعزيزات إلى وادي حضرموت

أعلنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، تسلم حماية منشأة نفطية في محافظة شبوة، شرقي اليمن، عقب مغادرة قوات اللواء ميكا 12.

ونقلت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن القوات الجنوبية فرضت سيطرة كاملة على منشأة العقلة النفطية وتواصل تأمين المنشآت النفطية بعد دحر مليشيا الإخوان من الجنوب".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، محمد النقيب، توجه قوة من النخبة الحضرمية إلى مدينة سيئون، في وادي حضرموت، مشيراً إلى أن هذه القوة ستشارك في "تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف النقيب، أن قوات النخبة الحضرمية "ستعمل على مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على أمن واستقرار وادي حضرموت".

وأكد "أن أمن المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة"، حد تعبيره.

وتأتي هذه التطورات هذه بعد أيام من توسع نفوذ قوات المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن في أجزاء واسعة من محافظة حضرموت النفطية، شرقي البلاد، والتي تعد من أكبر محافظات اليمن مساحة.

كان المجلس الانتقالي قد أعلن أمس السبت عن إطلاق اعتصام مفتوح في محافظة حضرموت ، وذلك بهدف الضغط لدعم خيار الانفصال وتحقيق "الدولة الجنوبية".