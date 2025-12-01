يمر النجم المصري محمد صلاح بواحدة من أصعاب فتراته في ليفربول منذ انضمامه لقلعة آنفيلد في صيف 2027 فادما من روما الإيطالي.

صلاح الذي احتكر الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025 وقاد فيه ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج، وتوج فيها بجوائز الأفضل وهداف البطولة وحتى على صعيد صناعة الأهداف «أسيست» يمر بفترة حرجة للغاية قد تكتب السطر الأخير من مسيرته الأسطورية مع الريدز، حيث لم يسجل صلاح سوى أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، وسط تراجع مثير للقلق في أداء الفريق.

ويأتي استبعاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، لـ صلاح من تشكيل مباراة وست هام يونايتد والتي حسمها الريدز بثنائية في غياب الملك المصري، مجددا لآلام وأوجاع الدولي المصري للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي في مواجهة وست هام يونايتد.

في أبريل 2024، بالتحديد في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل 2-2، كان محمد صلاح على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 79.

وأثناء وقوف محمد صلاح على خط التماس، استعدادا للمشاركة بدلا من لويس دياز، تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول آنذاك معه، قبل أن تنشب مشادة كلامية بينهما.

ورفض محمد صلاح التعليق على الأزمة، وقال بعد اللقاء، إنه إذا تحدث "سينشب حريق اليوم"، فيما رفض كلوب التعليق، قائلا: "الأمر ليس حدثا مهما، لا توجد مشكلة، إذا لم نكن نعرف بعضنا بعضا لفترة طويلة، لا أعرف كيف كنا سنتعامل مع الأمر، لكننا نعرف بعضنا بعضا منذ فترة طويلة، ونحترم بعضنا بعضا كثيرا لدرجة أنه لا توجد مشكلة حقا".

وبعد رحيل كلوب وما يزيد على العام ونصف تتجدد أوجاع محمد صلاح مرة أخرى أمام وست هام يونايتد بعدما قرر سلوت استبعاده من التشكيل الأساسي لليفربول وعدم الدفع به على الرغم من حسم الريدز للمواجهة بثنائية دون رد، ليشير الهولندي ضمنيا إلى أن أزمة الريدز في الفترة الماضية سببها النجم المصري.

ووفقا للموقع الرسمي للبريميرليج فإن جلوس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام وست هام يونايتد قد أنهى سلسلة استثنائية للنجم المصري للمشاركة في الدوري الإنجليزي أساسيا في عدد مباريات متتالية بلغ 53 مشاركة متتالية، ليجد الدولي المصري نفسه في اختبار صعب للحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي الفترة المقبلة في ظل تألق الوافدين الجدد إيزاك وفيرتز وأيكتيكي.

من جانبه علق سلوت على قرار استبعاد صلاح من مباراة وست هام يونايتد، قائلًا:" نلعب عددًا كبيرًا من المباريات، في عشرة أيام خضنا أربع مباريات، وهؤلاء اللاعبون جميعهم من طراز عالمي".

وأضاف: "لقد كان محمد صلاح مهمًا جدًا للنادي وسيظل كذلك، فلنرى ما سيحدث يوم الأربعاء ضد سندرلاند".

ويستضيف ليفربول فريق سندرلاند، الأربعاء المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فهل تشهد تلك المواجهة عودة محمد صلاح لتشكيل الريدز الأساسي مرة أخرى أم يستمر سلوت في قراره باستبعاد صلاح وانتهاء شهر العسل بين الهولندي والنجم المصري.