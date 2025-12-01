 مكتب نتنياهو: ترامب دعا رئيس الوزراء لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب - بوابة الشروق
الإثنين 1 ديسمبر 2025 11:09 م القاهرة
مكتب نتنياهو: ترامب دعا رئيس الوزراء لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب

تل أبيب أول ديسمبر (د ب ا)
نشر في: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 1 ديسمبر 2025 - 10:45 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لنتنياهو خلال مكالمة تليفونية إلى اجتماع في البيت الأبيض "في المستقبل القريب".

وبحسب البيان، فإن "نتيناهو وترامب أكدا على أهمية نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح والالتزام به، وناقشا توسيع اتفاقيات السلام"، بحسب صحيفتي يديعوت أحرونوت وجيروزاليم بوست الإسرائيليتين.

وهذه هي المحادثة الأولى بين الاثنين منذ طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، وهو ما أيده ترامب سابقا.

يشار إلى أنه تم البدء في العاشر من الشهر الماضي في تطبيق المرحلة الأولى لخطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة حيث تم تسليم محتجزين أحياء وجثث لمحتجزين مقابل سجناء فلسطينيين وجثث لفلسطينيين.

وتتعلق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس.


