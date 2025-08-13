الزمالك يرفع الحمل البدني للاعبيه استعدادًا للمقاولون العرب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى سباق سرعة في جزء من الملعب.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بدنيًا بأفضل صورة للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.