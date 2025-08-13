مصدر للقاهرة الإخبارية: وفد حركة حماس التقى رئيس المخابرات العامة المصرية للدفع بجهود مفاوضات التهدئة بغزة

قال مصدر مطلع لقناة القاهرة الإخبارية، إن وفد حركة حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن حركة حماس أبدت حرصها على سرعة العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، مشيرًا إلى أن الحركة تثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف للوصول إلى تهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت حركة حماس وصول وفدها برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسئولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى.

وأفاد طاهر النونو القيادي في حركة حماس بأن لقاءات القاهرة تركز على سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.