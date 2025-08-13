داماك العقارية تستعرض أحدث فرص الاستثمار في مشاريعها الفاخرة خلال فعالية خاصة أقيمت في الساحل الشمالي بمصر

• فعالية حصرية لاستكشاف فرص الاستثمار والمشاريع العقارية الفريدة من نوعها من دولة الإمارات العربية المتحدة





أعلنت شركة داماك العقارية، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة وذات الحضور العالمي المتميز، عن تنظيم فعالية خاصة في "فندق ذا جي" (The G) بالساحل الشمالي في مصر، وذلك خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025. وتهدف الفعالية إلى توفير بيئة استثمارية حصرية لعملاء الشركة المميزين وشركائها من الوسطاء العقاريين في مصر، لتمكينهم من التعرف على محفظة داماك المميزة من المشاريع السكنية الفاخرة ضمن أجواء خاصة وتجربة تفاعلية تعكس معايير الفخامة والابتكار التي تتميز بها الشركة.

ويأتي اختيار الساحل الشمالي نظراً لمكانته المتميزة كوجهة الرفاهية الأولى في مصر، خاصة خلال موسم الصيف، مما يجعله موقعاً مثالياً لجذب المستثمرين، والمقيمين، والزوار الباحثين عن فرص عقارية استثنائية. وخلال هذه الفعالية، ستعرض داماك مجموعة من أبرز مشاريعها في دولة الإمارات وخارجها، ومنها "تشيلسي ريزيدنسز من داماك"، المشروع السكني الأيقوني الذي جاء في إطار شراكتها العالمية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، و"كانال كراون"، و"صفا جيت" اللذان يعيدان تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في منطقة الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد بدبي، و"لاجون فيوز"الذي يضم مجموعة كبيرة من المرافق والأنشطة المائية، بالإضافة إلى "ريفر سايد فيوز" الذي يقع ضمن مجتمع "داماك ريفرسايد" الجديد، ويجمع بين الفخامة والراحة والأجواء الفريدة، ليتيح لسكانه تجربة معيشية استثنائية.

وفي هذا السياق، صرح هاني كوتات، نائب رئيس المبيعات الدولية بشركة داماك العقارية قائلاً: "يسعدنا أن نقدم مشاريعنا الفاخرة في الساحل الشمالي، حيث تمثل هذه الفعالية تجسيداً لالتزامنا الراسخ تجاه السوق المصرية التي نراها سوقاً واعدة تتمتع بفرص نمو واستثمار كبيرين. ونحن ندرك اهتمام المستثمرين المصريين بالعقارات الفاخرة عالية الجودة، ونتطلع لتلبية تطلعاتهم عبر محفظة مشاريع تمنحهم أسلوب حياة استثنائي".

وتؤكد داماك من خلال هذه الحملة الممتدة على مدار شهر كامل التزامها بأعلى معايير الجودة، وتقديم تجربة عملاء استثنائية، والالتزام بمواعيد التسليم، مما يمنح المستثمرين والعملاء في مصر فرصة مباشرة لاكتشاف مشاريعها العقارية المرموقة. ويواصل سوق العقارات السكنية في دبي أداءه القوي، مدعوماً بالزخم الذي شهده خلال عام 2024.

ووفقًا لأحدث تقرير للسوق السكنية في النصف الأول من عام 2025 الصادر عن "بروبرتي مونيتور"، لا تزال الأسعار وأحجام الصفقات مرتفعة في مختلف القطاعات، مع استمرار الطلب الكبير على العقارات قيد الإنشاء وتلك المطروحة لإعادة البيع.

منذ تأسيسها في عام 2002، رسخت شركة داماك العقارية مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، حيث قدمت محفظة متكاملة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وحصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، في أسواق تشمل الإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، وجزر المالديف، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وقد قامت داماك العقارية بتسليم أكثر من 48,000 وحدة سكنية، وتعمل حالياً على تطوير أكثر من 50,000 وحدة أخرى في مراحل التخطيط والإنشاء المختلفة. كما تتعاون الشركة مع نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء وأنماط الحياة الفاخرة، مثل فيرساتشي وروبرتو كافالي ودي جريسوغونو، لتقديم تجارب معيشية استثنائية. وبفضل رؤيتها الطموحة وإنجازاتها المستمرة، تواصل داماك صياغة الجيل الجديد من مفاهيم المعيشة الفاخرة على مستوى العالم.