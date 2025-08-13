محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته «مفيش طبطبة»

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي تحت اسم «مفيش طبطبة»، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الإلكترونية.

«مفيش طبطبة» من كلمات حازم إكس، وألحان إسلام ساسو وحازم إكس، وتوزيع إسلام ساسو، ومكس وماستر تاج وإسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية:

«والله الدنيا مش مستاهلة.. والعمر مهما طول قصير.. فعايز أي حد زعلته.. بقصد أو بدون قصد.. يتفلق نصين.. قد بعض قد بعض.. بيان هام للي مني زعلانين.. البحر عالشمال والترعة عاليمين.. معاكوا أوبشنين لو انتوا محتارين.. أنا مش فاضي أراضي المقموصين».

ويُشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية «رقم واحد يا أنصاص»، وهي من كلمات مصطفى حدودته، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.