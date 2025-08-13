طالب يشعل النيران في كوافير ملك زوجة والده بالطالبية

أقدم طالب على إشعال النيران في محل كوافير للسيدات مملوك لزوجة والده، بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالكة محل كوافير، يفيد بأنها أثناء مباشرة عملها في المحل، ألقى نجل زوجها -طالب عمره 15 عامًا-، زجاجة تحتوي على مادة حارقة داخل المحل، ما أسفر عن احتراق جزء بسيط من المحل وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب طرده من قبل زوجة والده، وأنها تقوم دائمًا بافتعال المشاكل بينه وبين والده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



