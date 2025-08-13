 طالب يشعل النيران في كوافير ملك زوجة والده بالطالبية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 7:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

طالب يشعل النيران في كوافير ملك زوجة والده بالطالبية

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 7:10 م

أقدم طالب على إشعال النيران في محل كوافير للسيدات مملوك لزوجة والده، بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالكة محل كوافير، يفيد بأنها أثناء مباشرة عملها في المحل، ألقى نجل زوجها -طالب عمره 15 عامًا-، زجاجة تحتوي على مادة حارقة داخل المحل، ما أسفر عن احتراق جزء بسيط من المحل وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب طرده من قبل زوجة والده، وأنها تقوم دائمًا بافتعال المشاكل بينه وبين والده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك