كييف تعلن إسقاط 89 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 89 من أصل 112 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 112 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق متعددة، من بينها كورسك وبريمورسكو - أختارسك الروسيتين، بالإضافة إلى تشودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من خلال رد منسق شاركت فيه القوات الجوية الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة.

وأضاف البيان، أنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 89 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، في جميع أنحاء شمال وشرق ووسط أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 6 أغسطس وحتى الساعة 06:10 صباح اليوم الخميس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 82 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 31 طائرة مسيرة فوق حوض بحر آزوف، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و9 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و8 فوق مياه البحر الأسود، و7 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وأوريول.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.