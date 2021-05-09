22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي أمام الاسماعيلي

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أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غداً الاثنين باستاد بتروسبورت.

وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي: أحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى.

عاصم صلاح ومحمد كوفي ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم واحمد ياسين ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر ومحمود قاعود وفادي فريد وأحمد علي ومحمد عصام.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع عشر بجدل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما الاسماعيلى يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة .