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الدنمارك تسجل 575 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 مايو 2022 - 9:54 ص

سجلت الدنمارك 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و169 ألفا و943 إصابة، والوفيات إلى 6287.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و216 ألفا و17 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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