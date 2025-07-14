ممثل بوتين للتعاون الاقتصادي الدولي: اتصالاتنا مع واشنطن لن تتوقف رغم محاولة عرقلتها

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قال كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي، إن الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة ستستمر رغم "جميع المحاولات لعرقلتها".

وفي بيان نشره على منصة "تلجرام"، الاثنين، تطرق دميترييف الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

وانتقد دميترييف سياسات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تجاه روسيا.

وأكد أن الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي يشكلان أساس الأمن العالمي والسلام المستدام.

وأضاف: "الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة أشد فاعلية من محاولات الضغط التي مصيرها الإخفاق. سيستمر هذا الحوار رغم الجهود الهائلة لعرقلته بكل الوسائل الممكنة".

ولم يورد المسئول الروسي تفاصيل عن محاولة عرقلة الاتصالات مع الولايات المتحدة والجهة التي تقوم بها.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مساء الأحد، أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، معربا عن خيبة أمله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.