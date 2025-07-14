زيلينسكي يكلف يوليا سفيريدنكو بتولي رئاسة الحكومة الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه كلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال اجتماع في كييف، بتولي منصب رئيس الوزراء.

وكتب على منصة إكس: "ناقشنا تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة".

وأضاف: "تم تقديم تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين لدعم أوكرانيا خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الأخير. من الضروري أن نُسرّع في تنفيذ كل ما من شأنه أن يعزز صمود دولتنا ومجتمعنا".

وتابع: "سعياً لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا". وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا الاثنين، يتوقع أن تتضمن أسلحة هجومية، وذلك بعد إعلانه الأحد، إرسال صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى كييف، فيما أشارت مصادر إلى أن المكالمة الأخيرة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أقنعت الرئيس الأمريكي بالمضي قدماً في تسليح أوكرانيا، بعد أن أبدى بوتين نيته تصعيد الحرب.

وذكر المصدران لموقع "أكسيوس"، أنهما يعتقدان أن الخطة سوف تتضمن صواريخ طويلة المدى يمكن أن تصل إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو، ولكنهما قالا إنهما لسا على علم بأي قرار نهائي في هذا الشأن.

وكان ترامب أعلن اعتزامه إصدار "بيان كبير" بشأن روسيا، الاثنين، بعدما أمر باستئناف شحن الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع، بعد أن كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أوقفتها الشهر الماضي بعد مراجعات داخلية.

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطة التسليح في قمة الناتو في لاهاي يونيو الماضي. وقال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون حينها إن الاجتماع بين ترمب وزيلينسكي خلال القمة، كان الأفضل بينهما منذ عودة ترمب للسلطة.

ووصف مسؤول أميركي اللقاء قائلاً: "جاء زيلينسكي كإنسان طبيعي، ليس مجنوناً، وكان يرتدي ما يليق بشخص يجب أن يكون في قمة الناتو. وكان برفقته مجموعة من الأشخاص الذين بدوا أيضاً طبيعيين وغير مهووسين. لذا، أجروا محادثة جيدة".

وارتدى زيلينسكي بدلة رسمية في القمة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.