مصابان برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة

أصيب مواطنان فلسطينيان، ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ صباح اليوم، استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب آخرون، جراء شظايا قنبلة ورصاص الاحتلال بمدينة خان يونس.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و3 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 830 شهيدًا، و2345 إصابة، و767 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و610 شهداء، و172 ألفًا و448 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.