ضبط مخبزين باعا 30 جوال دقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية الدلنجات .

أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرا متنوعين في مجال المخابز على النحو التالى: ضبط مخبزين تصرفا في كمية من الدقيق قدرها 30 جوال دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و9 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصي وبرفقة إسلام زين الدين، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.