 سلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل - بوابة الشروق
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سلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل

ليوبليانا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 4:23 م

قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب، في مؤتمر صحفي بالعاصمة ليوبليانا، اليوم الخميس، إن الحكومة السلوفينية ستبدأ إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف جولوب، الذي دعا إسرائيل إلى وقف هجماتها على رفح وغزة، أن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة شكل من أشكال "الضغط من أجل وقف الأعمال العدائية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف الحكومة السلوفينية إلى استكمال إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية في موعد أقصاه 13 يونيو المقبل.

وتؤيد سلوفينيا حل الدولتين لإنهاء الصراع، وانضمت إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا ومالطا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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