وزير التجارة التركي: الحظر التجاري مع إسرائيل سار حتى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم في غزة

نفى وزير التجارة التركي عمر بولاط، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي زعم فيها تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن موقفه السابق ورفعه الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي «خيالية تمامًا ولا علاقة لها بالواقع».

وأكد التزام الوزارة بتنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن «هذا القرار لايزال ساري المفعول».

وأضاف: «قرارنا بوقف التجارة مع إسرائيل ساري المفعول حتى يتم استيفاء شروطنا بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى إخواننا الفلسطينيين في غزة».

İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması,… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024

وقال مصدر في وزارة التجارة التركية، إن «أنقرة ستسمح للشركات التي تربطها اتفاقات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة».

وأوضح المصدر، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أن تخفيف حظر التصدير المباشر إلى إسرائيل غير وارد.

من جانبه، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات دكتاتور، ويجب علينا خلق البدائل».

والأسبوع الماضي، قررت وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل المنتجات كافة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» وقتها أن هذا القرار سيطبق لحين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.