استطلاع: تدهور صورة إسرائيل عند الألمان مقابل تحسن صورة ألمانيا عند الإسرائيليين

بعد مرور 60 عامًا على بدء إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل، بات غالبية الإسرائيليين ينظرون بشكل إيجابي إلى ألمانيا وحكومتها، وذلك وفقا لما كشفت عنه نتائج استطلاع للرأي.

وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الرأي الحديث الذي أُجْرِي لصالح مؤسسة بيرتلسمان أن نظرة الألمان إلى إسرائيل باتت أكثر انتقادًا مقارنة بما كانت عليه قبل بضع سنوات.

وتوضح المؤسسة أن الأمر لا يقتصر على تباعد في التصورات المتبادلة فحسب، بل إن معاداة السامية التقليدية آخذة أيضًا في التصاعد في ألمانيا – خاصة بين الشباب.

ورصدت نتائج الاستطلاع الحالي حدوث تحول ملحوظ في المزاج العام مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري عام 2021 . ففي ذلك الحين، كان 46٪ من الألمان المستطلعة آراؤهم ينظرون إلى إسرائيل بشكل إيجابي، أما الآن، فلم يعد سوى 36٪ فقط من الألمان يبدون رأيًا إيجابيًا تجاه إسرائيل، في حين ينظر 38٪ إليها بسلبية. في المقابل، ينظر 60٪ من الإسرائيليين بصورة جيدة أو جيدة جدًا إلى ألمانيا.

وتشير مؤسسة بيرتلسمان إلى أن المواقف المعادية للسامية، مثل الادعاء بوجود تأثير مفرط لليهود، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، إذ وصلت نسبة من يتبنون هذا الرأي بين الألمان إلى 27٪. كما ارتفعت نسبة عداء السامية المرتبط بإسرائيل، إذ قال 29٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم أصبحوا يشعرون بنفور متزايد من اليهود بسبب سياسة إسرائيل. وارتفعت هذه النسبة بين من تقل أعمارهم عن 40 عامًا من 14٪ إلى 28٪.

وقال شتيفان فوبل، الخبير في شؤون إسرائيل لدى مؤسسة بيرتلسمان: "معاداة السامية في ألمانيا ليست ظاهرة هامشية، بل تظهر في مختلف الأوساط الاجتماعية والتيارات السياسية".

ولا يزال ماضي ألمانيا، وخصوصًا الهولوكوست (المحرقة)، يؤثر بطريقة خاصة على نظرة الألمان والإسرائيليين حتى بعد مرور 80 عامًا على نهاية الحرب. لكن في إسرائيل، يولي عدد أكبر من الناس أهمية لهذا الجانب من التاريخ مقارنة بألمانيا: ففي حين يرفض 32٪ فقط من الألمان طي صفحة هذا الماضي، ترتفع هذه النسبة في إسرائيل إلى نحو 62٪.

كما أظهر الاستطلاع في ألمانيا فروقًا واضحة بناءً على المستوى التعليمي: فبين أصحاب المستوى التعليمي المنخفض، رفض 25٪ فقط طي صفحة الماضي المتعلقة بالهولوكوست، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 41٪ بين أصحاب التعليم العالي.

وتلعب الانتماءات الحزبية أيضًا دورًا في هذه المواقف: إذ أيد 63٪ من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" طي صفحة الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة أصحاب هذا الرأي 14% بين أنصار حزب الخضر.

وفي حين يرى 64٪ من الإسرائيليين أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، فإن نسبة الألمان الذي يرون أن بلادهم تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب اليهودي، لم تزد عن قرابة الثلث، فيما لم تزد نسبة الألمان الذي يرون أن بلادهم تتحمل مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل عن الربع تقريبا.

يُذكر أن هذا الاستطلاع، الذي وصف بأنه تمثيلي، أُجري بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان في الفترة بين 24 فبراير و25 مارس الماضيين، وشارك فيه 1346 بالغا في ألمانيا و1367 بالغا في إسرائيل.