السلطات الأمريكية تلغي تأشيرات عمال سفن سياحية بسبب قضية صور اعتداء جنسي على أطفال

ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات أكثر من عشرين شخصا، من بينهم بعض الأشخاص الذي عملوا على متن سفن سياحية تابعة لشركة "ديزني كروز لاين"، وسط مزاعم بحيازتهم أو بمشاهدتهم صور لاعتداء جنسي على أطفال.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في بيان أمس الجمعة، إنها صعدت على متن ثماني سفن سياحية في أواخر أبريل، وقررت أن 27 شخصا، معظمهم من الفلبين، متورطون في استلام أو حيازة أو نقل أو توزيع أو مشاهدة" صور لاعتداء جنسي على أطفال.

وقال البيان إن الهيئة ألغلت تأشيرات المتورطين وأعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان يعتقد أن أي ركاب على متن السفن من الضحايا. ولم تذكر أيضا ما هي السفن التي صعد عليها العملاء أو سبب استهداف تلك السفن أو مكان العمليات. وقال البيان إنه لم تتوفر معلومات إضافية.

وذكرت وسائل إعلام أن بعض السفن على الأقل رست في ميناء سان دييجو، بولاية كاليفورنيا.

وقالت شركة "ديزني لاين كروز" في بيان إن الشركة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقا مع هذا النوع من السلوك وتتعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون. في حين أن غالبية هؤلاء الأفراد لم يكونوا من شركتنا، فإن أولئك الذين كانوا يعملون معنا لم يعودوا يعملون بالشركة".



