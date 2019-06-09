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إصابة 13 شخصا في شجار بأسلحة بيضاء في تونس

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:11 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:11 م

أصيب 13 شخصًا في شجار بين عائلتين بجهة القصرين التونسية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد.

ووفقا للوكالة، فقد استقبل المستشفى الجهوي في القصرين المصابين الـ13، ومن بينهم امرأتان. ووقعت الإصابات إثر شجار جرى صباح اليوم في معتمدية السبيبة التابعة لولاية القصرين، استُخدمت فيه أسلحة بيضاء.

وقال مدير المستشفى إنه "تم إخضاع أحد المصابين لعملية جراحية"، ووُصفت حالة بقية المصابين بالمستقرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن أسباب الشجار تعود، وفق المعطيات الأولية، إلى "اعتداء شاب على فتاة أصيلة المنطقة"، مضيفا أنه "لم يتقدم إلى حد الآن أي شخص بشكاية، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الشجار".

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