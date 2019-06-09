مواطنو هونج كونج في تايبيه يحتجون على قانون مقترح لتسليم المتهمين للصين

تظاهر أكثر من مئة من مواطني هونج كونج، الذين يدرسون ويعيشون في تايوان اليوم الأحد، في تايبيه لإظهار دعمهم لمظاهرة واسعة في هونج كونج ضد اتفاق مقترح لتسليم المتهمين للصين.

وقال لام وينج كي، المالك السابق لمكتبة "كوزواي باي بوكس" ، في هونج كونج، المعروف بأنها تضم كتبا حول الأدب والتاريخ المحظور "في المستقبل، أخشى من أن يفر شباب يعربون عن آرائهم بصراحة في هونج كونج إلى الخارج مثلي".

وكان لام قد فر إلى تايوان في إبريل الماضي.

وقدم المتظاهرون الذين كانوا يهتفون بشعارات، من بينها "هونج كونج ليست جزء من الصين!" و"لا تسليم للمتهمين إلى الصين" ، خطابا وقعه 657 طالبا من هونج كونج إلى مكتب الاقتصاد والتجارة والثقافة في هونج كونج، والواقع وسط تايبيه.

وحثوا حكومة هونج كونج على التخلي على الفور عن الاقتراح لحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والحرية الشخصية في هونج كونج.

وأعرب طلاب تايوانيون عن تضامنهم. وقال رئيس اتحاد الطلاب بجامعة تايوان الوطنية، مايكل وو إن القانون المقترح لتسليم المتهمين يظهر أن الحكومة الصينية تهدد المواطنين العاديين من خلال الهيئة القضائية.

وأضاف وو "أي من مواطني هونج كونج أو أي من مواطني تايوان الذين يزورون هونج كونج، يمكن أن يتم تسليمهم إلى الصين".