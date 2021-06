جامعة مدينة السادات تحصد المركز الأول في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

فازت الدكتورة منار التباع، المدرس بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات، بالجائزة الأولي عن بحثها تحت عنوان "New putative insights into niprlysin (NEP) - dependent pharmacotherpuitic of roflumilast in treating COVID-19"، والتي قدمته للمؤتمر العلمي الدولي الذي عقده اتحاد الجامعات العربية اليوم بعنوان "الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا: الجهود البحثية والتوعوية".

وقال الدكتور أحمد البيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، في بيان اليوم، إن الباحثة المصرية تنافست مع مجموعة من الباحثين العرب من عدة دول عربية، حيث تم اختيار بحثها للفوز بالجائزة الأولى، مقدما التهنئة للباحثة متمنيا لها المزيد من التميز والابداع في مجال البحث العلمي رافعة اسم جامعة مدينة السادات بين الجامعات العربية.

والجدير بالذكر أن "التباع" لها العديد من الأبحاث التي جرى نشرها على المستوى الدولي والعربي والمصري، وأبحاث عن وباء الكورونا وعن تأثير السموم البيئية والوقاية منها، وحصلت على مشروع من صندوق العلوم والتكنولوجيا SDF، وتشغل مدير المعامل بمعهد البحوث البيئية ونائب وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.