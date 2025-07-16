الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء القتال في سوريا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء أعمال العنف الحالية في جنوب سوريا، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الأربعاء.

وقال دوجاريك "إنه (جوتيريش) يدين بشدة كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن أعمال القتل التعسفي والأعمال التي تؤجج التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد 14 عاما من العنف الوحشي".

وتابع دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة جدد دعوته إلى "خفض فوري لتصعيد العنف واتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الهدوء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "الأمين العام يدين أيضا الضربات الجوية التصعيدية من إسرائيل على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وكذلك التقارير عن إعادة نشر الجيش الإسرائيلي لقوات في الجولان".

كما دعا جوتيريش إلى الوقف الفوري لكل الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها واحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.