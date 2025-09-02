البنك الأهلي المصري يوقف إصدار شهادة استثمار «ب» لمدة سنتين

• يقلص عدد من شهادات الادخار بالدولار

أصدر البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تنويه لعملائه بشأن شهادات استثمار المجموعة «ب».

وقال البنك الأهلي إنه بدءا من 1 سبتمبر 2025، تم إيقاف إصدار شهادة استثمار «ب» لمدة سنتين، ليتم إضافة قيمة الشهادة الحرة غير المتحفظ عليها لحسابات العملاء عند الاستحقاق.

أما الشهادات المتحفظ عليها، فكشف البنك الأهلي المصري أنه سيتم تجديدها لشهادة استثمار «ب» سنة عائد شهري بالسعر السائد في حينه، ويحق للعميل تقديم طلب استرداد للمبلغ الحر دون التقيد بالمدة القانونية (6 شهور).

وفيما يلي تفاصيل شهادات الاستثمار المتاحة من البنك الأهلي المصري..

شهادة استثمار المجموعة (ب) لمدة سنة من البنك الأهلي المصري:

– الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة: سنة.

– معدل الفائدة: 14% سنوياً.

– نوع الفائدة: ثابتة.

– دورية صرف العائد: شهري.

شهادة استثمار المجموعة (ب) لمدة 3 سنوات من البنك الأهلي المصري:

– الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– معدل الفائدة: 15% سنوياً مقارنة بـ 17%.

– نوع الفائدة: ثابتة.

– دورية صرف العائد: ربع سنوي.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي المصري أنه اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 تم إيقاف إصدار عدد من الشهادات الادخارية بالعملات الاجنبية المختلفة الدولار واليورو والجنيه الاسترليني ، من بينها شهادات بلادي، أهل مصر، والأهلي بلس.

وأوضح البنك أن الشهادة الذهبية الجديدة ستكون البديل الرئيسي، حيث تقرر إلغاء كافة دورات صرف العائد ماعدا العائد الشهري ، ليتم تجديد الشهادات لآلية جديدة.

وبحسب البنك، سيتم تحويل الشهادات القائمة إلى الشهادة الذهبية الجديدة وفق المدد المحددة على النحو التالي:

الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 3 سنوات بعائد (ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي)… التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة 3 سنوات عائد شهري

شهادة أهل مصر لأجل 5 سنوات بكافة دورياتها ….التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة 5 سنوات عائد شهري

شهادات أهل مصر الدولارية 7 سنوات بكافة دورياتها….التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة 7 سنوات عائد شهري

شهادات بلادي بالدولار الأمريكي لأجل سنة و3 سنوات و5 سنوات….التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة 3 سنوات و 5 سنوات بعائد شهري

شهادات الأهلي بلس لأجل 3 سنوات … التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة 3 سنوات بعائد شهرى

ووفقًا للتعديلات المعلنة، حدد البنك الأهلي المصري العائد الشهري على الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 3 سنوات عند 4.75% بدلاً من 5.15% ، لأجل 5 سنوات 4.85% بدلاً من 5%. أما بالنسبة لأجل 7 سنوات، فقد تم تثبيت العائد الشهري لها عند 4.90% .