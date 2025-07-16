 نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق

الشروق
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 11:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 11:03 م

نعى نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي، والذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وقال الكوكي: "بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".


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