إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ

أعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ في نفس المواجهة الحاسمة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى إنريكي تغييرًا اضطراريًا واحدًا، بدخول فابيان رويز بدلًا من أشرف حكيمي، مع اعتماد زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: وارين زائير إيمري – ماركينيوس – ويليام باتشو – نونو مينديز

الوسط: فابيان رويز – جواو نيفيز – فيتينيا

الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – كفاراتسخيليا

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع أرسنال في نهائي البطولة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم 30 مايو، حيث ينتظر نادي أرسنال الطرف الآخر في النهائي.