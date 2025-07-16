وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره السعودي العدوان الإسرائيلي على سوريا

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- أكد الوزيران على أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا من شأنها أن تضر بالخطوات المتخذة لإرساء الاستقرار فيها

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا.

وذكرت مصادر في الخارجية التركي للأناضول، أنّ الوزيرين بحثا، في اتصال هاتفي، الهجمات الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران أن الهجمات التي استهدفت سوريا من شأنها أن تضر بالخطوات المتخذة لإرساء الاستقرار فيها.

وشددا على ضرورة إنهاء هذه الأعمال العدوانية على الفور.

وفي وقت سابق الأربعاء، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مبنى قيادة الأركان ومحيط القصر الرئاسي بدمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.