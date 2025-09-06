أمسية روحانية على خشبة مسرح أوبرا الإسكندرية في ذكرى المولد النبوي

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف، إذ يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" مساء اليوم السبت، أمسية روحانية مميزة لفرقة الإنشاد الديني.

ويتضمن البرنامج، باقة مختارة من الأناشيد والابتهالات التي تفيض بالروحانية، من بينها تجلي مولد الهادي لعلي محمود، والله يشهد لعباس الديب، ويا رسول الله يا حبيبنا لمحمد ثروت، ويا منى عيني لأحمد عبدالله، وأسماء الله الحسنى لمحمد قابيل، إلى جانب البردة الشريفة وقطع تراثية مثل يا إمام الرسل ويا أيها النبي.

ويؤدي هذه المختارات كوكبة من المنشدين، منهم: حسام صقر، وطه حسين، وأحمد العمري، ومحمد حسين، وأحمد نافع، ومحمد نشأت، وكريم زيدان، وحسام صالح، بإعداد وتوزيع موسيقي مصطفى النجدي.

وتعد فرقة الإنشاد الديني، التي أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972، إحدى أيقونات الأوبرا المصرية، حيث نشأت للحفاظ على التراث الغنائي الديني وتقديمه للأجيال، إلى جانب تبني وتدريب الأصوات الشابة الموهوبة في مجال الابتهالات والأناشيد، ومنذ نشأتها، ارتبط حضورها بجميع المناسبات الدينية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.