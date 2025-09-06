ترامب يقول إنه أبلغ حماس بوضوح أن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين سيؤدي إلى أمور أفضل بكثير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل، مؤكداً مطالبة واشنطن بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين فورا.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الجمعة، قال ترامب في معرض رده على سؤال عن غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أمريكي: "نحن في مفاوضات مكثفة للغاية مع حماس".

وأضاف أن الولايات المتحدة أبلغت حماس بوضوح أن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين سيؤدي إلى "أمور أفضل بكثير"، محذراً من أن العكس سيجعل الوضع "سيئاً للغاية".

وذكر الرئيس الأمريكي أن المفاوضات تشمل بحث إطلاق سراح 20 محتجزًا إسرائيليًا، مضيفًا أن التقديرات الأمريكية تفيد بمقتل نحو 30 محتجزا آخرين.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلنت حركة "حماس" مرارا استعدادها لإبرام صفقة شاملة مع إسرائيل، لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يرفضها ويصر على مقترحات جزئية تتيح له المماطلة ووضع شروط جديدة في كل مرحلة تفاوض.