رئيس وزراء اليونان: أجزاء من خطة محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا مثيرة للمشاكل

ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الزعماء الأوروبيين لم يتم إطلاعهم بشكل رسمي بشأن المحادثات بين مسئولين أمريكيين وروس بشأن خطة محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفا أجزاء من الاقتراح بأنها مثيرة للمشكلات.

وفي حديثه مع رئيس تحرير بلومبرج نيوز، جون ميكليثويت، في منتدى الاقتصاد الجديد في سنغافورة، قال ميتسوتاكيس، إن عناصر الاقتراح التي تم الإبلاغ عنها "مثيرة للمشكلات بشكل كبير فيما يتعلق بتنازل أوكرانيا عن الأراضي".

وأضاف ميتسوتاكيس: "لقد أوضحنا تماما أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بدون أوكرانيا، وبالطبع، يجب أن يكون الأوروبيون جزءً من أي نقاش فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المستقبلية لأوروبا".

وتعكس تعليقاته قلقا متزايدا بين الزعماء الأوروبيين من أن واشنطن يمكن أن تتفاوض بشكل مباشر مع موسكو وتترك أوروبا على الهامش، ما قد يقدم لكييف مخططا يضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقبول اتفاق غير مواتٍ.

وبموجب خطة سلام مكونة من 28 نقطة اقترحها مبعوثون أمريكيون وروس، ستكون أوكرانيا مطالبة بالتنازل عن مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها روسيا وتحديد حجم جيشها ورفع العقوبات عن موسكو بمرور الوقت.