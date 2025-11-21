ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 43 شخصا

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الموسمية والانهيارات الأرضية الناجمة عنها أسفرت عن وفاة 43 شخصا في فيتنام منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأضافت وكالة إدارة الكوارث الحكومية الفيتنامية، أن تسعة آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

وغمرت المياه حوالي 70 ألف منزلا، ما أجبر الآلاف على إخلائها، فيما صعد الكثير من السكان إلى أسطح منازلهم، ونفقت عشرات الآلاف من الحيوانات بسبب الفيضانات، في الوقت الذي وصفت وسائل الإعلام المحلية الوضع بأنه "فيضان تاريخي".

وتشمل المناطق الأسوأ تضررا كوي نهون الساحلية في نها ترانج وغيرها من المناطق بوسط فيتنام، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار مطلع الأسبوع.

ومساء الأحد، علقت حافلة سياحية في المنطقة جراء انهيار أرضي ودفنت تحت الأرض والصخور، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم في الحادث وأصيب 19 آخرين.

وأوائل الشهر الجاري، لقي العشرات حتفهم بالفعل عندما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات شديدة بوسط البلاد.