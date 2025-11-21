الكرملين: لم نبلغ باستعداد أوكرانيا للتفاوض بشأن خطة السلام

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله، اليوم الجمعة، إنه لم يتم إبلاغه بعد بأن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الخميس، أكد مسئول أمريكي تقريرا إعلاميا يفيد بأن مسودة اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا تتضمن التزاما من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، متعهدين بالرد على أي هجمات مستقبلية ضدها.

وأورد تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "أي هجوم عسكري كبير ومتعمد ومستمر في المستقبل من جانب روسيا على أوكرانيا سيعتبر هجوما يهدد السلام والأمن في منطقة عبر الأطلسي، وسترد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها وفقا لذلك، بما فيه استخدام القوة العسكرية".

إلى ذلك، تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التنازل عن أراض لصالح روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وفقا لمسودة مقترح جرى تداولها.

وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديدا محتملا.